Çin - Rusya işbirliği büyük devletlere rol model olabilir mi?

Gazeteci Ardan Zentürk sözlerine “Transatlantik İttifaka karşı Rusya ve Çin'in işbirliğinin alternatif bir ittifak olduğunu söyleyen ve genel anlamda hem burada hem Rusya'da hem de başka ülkelerde Avrasyacı olarak tanımlanan arkadaşlar beni pek sevmeyebilirler ama ben doğruları konuşmak zorundayım” diye başladı.

NATO’nun ABD liderliğinde, altında da 3 tane çok güçlü devleti barındırdığının altını çizen Zentürk, “Avrupa gücü ve kim hangi kurallar içinde nasıl davranacağını bildiği bir ittifak bünyesinde çalışıyor” diye konuştu.

Çin ve Rusya arasında var olan stratejik işbirliğinin ittifak olarak kabul edilemeyeceğini iddia eden Zentürk “İşte bu küresel dengeleri yerli yerine oturtmayan bir kavram. Siz eğer, biraz hayalci iseniz, Rusya ile Çin'in bir e stratejik işbirliği ötesinde kurumsallaşmış, ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ tarzı bir ittifaka sahip olduğunu düşünürseniz, hem kendinizi yanıltırsınız hem de ülke yönetiyorsanız ülkenizi yanıltırsınız” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkinin stratejik işbirliği olduğunu ve asla ittifak olmadığını, Vladimir Putin'in iki günlük Çin ziyaretinde ayyuka çıktığını iddia eden Zentürk, “Çin Halk Cumhuriyeti Vlademir putin'i çok iyi ağırladı. gerçekten hiçbir problem yok. Stratejik işbirliği Çin'le Rusya arasında mükemmel, harika çalışan bir iş birlikleri var ama özel bir durum var. Bir Avrasya ittifakından söz etmediğimiz özel bir işbirliği” ifadelerini kullandı.

"BU İLİŞKİ VAR YA SENİ TEHDİT ETMİYOR"

Çin ile Rusya’nın birbirine muhtaç olduğunu belirten Zentürk, Putin’in söz konusu ziyarette sarf ettiği “Asya Pasifik her türlü askeri ittifaktan arınmış bir bölge olmalıdır” sözünü gündemine taşıdı. Putin’den alıntıladığı söz sonrasında “Esasında iki devletin ana problemi kendi ittifaklarınI kurumsallaştırmak değil. Karşılarındaki güçlü ittifakı bir şekilde nasıl konsolide edebiliriz, nasıl bir şekilde durdurabiliriz bütün problemleri bu. Çünkü karşı taraf bilinçli bir ittifakla geliyor” yorumlarını takipçileriyle paylaştı.

Putin’in “Rusya ve Çin ilişkisi büyük güçler arasındaki ilişkiye model örnektir” sözünün önemi üzerinde de duran Zentürk, Global Times’ta çıkan bir yazıdan alıntıladığı “İki devlet siyasi ve askeri müttefik değildir. Bunun ötesinde büyük güçler arasında kurulan yeni bir ilişki örneği sergilemektedir. Bu örnek büyük güçlerin bağlantısız, çatışmasız ve üçüncü ülkeleri tehdit etmeyen yapıcı ve verimli ilişkisidir” pasajının da Putin ile aynı şeyi söylediğini belirtti.

Zentürk hem Global Times’ta çıkan yazının hem de Putin’in sözlerini ABD’ye yönelik olduğunu savundu ve “Amerika'ya diyor ki bu ilişki var ya seni tehdit etmiyor. Seni tehdit etmiyor dellenme buralarda” ifadelerini kullandı.

Bu durumu eleştirmediğini, hatta yapılan doğru olduğunu belirten Zentürk sözlerine “Herkes kendi çıkarları doğrultusunda, kendi egemenliği çerçevesinde ama sonuçta ortak hedeflerde bir iş birliği… Önemsiyorum” diye bitirdi.