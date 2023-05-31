Çin savaş uçağı, ABD keşif uçağının önünü kesti

Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetleri’ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından önünün kesildiği bildirildi.

Çin savaş uçağı, ABD keşif uçağının önünü kesti

(İHA) ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetleri’ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği aktarıldı.

Güney Çin Denizi üzerinde ABD ile Çin hava kuvvetleri arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetleri’ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği aktarıldı.

kpk-cin-amerika.jpg

"HUKUKUN İZİN VERDİĞİ HER YERDE..."

ABD’ye ait uçağın, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü belirtilen açıklamada, “ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek” denildi.

ABD Hint-Pasifik Ortak Kuvvetleri’nin uluslararası koşullar altındaki tüm gemilerin ve uçakların güvenliğini dikkate alarak uluslararası hava sahasında uçmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz” denildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, açıklamada ABD ve Çin arasındaki tehlikeli yakınlaşmaya ait görüntüleri paylaştı.

İlgili Haberler
Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi "mantıklı değil"
Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi "mantıklı değil"
Savaş uçağı böyle çakıldı. F-18 Hornet alev topuna döndü
Havacılar 'yerli ve milli' savaş uçağı KAAN'ın camının neden ters açıldığını tartışıyor. Acil durumda pilot nasıl kurtulacak?
Hindistan’da savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü
Hindistan’da savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü
Öne Çıkanlar
Galatasaray şampiyonluk kupasını Kadıköy'de mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını Kadıköy'de mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Son Haberler
Erden Timur: Sevginin giremeyeceği kalp yok Spor
Erden Timur: Sevginin giremeyeceği kalp yok
Kağıthane'de balkon çöktü, otomobilde hasar oluştu Yaşam
Kağıthane'de balkon çöktü, otomobilde hasar oluştu
Galatasaray şampiyonluk kupasını Kadıköy'de mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı Spor
Galatasaray şampiyonluk kupasını Kadıköy'de mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Duble yolda kaza Yaşam
Duble yolda kaza
Okan Buruk İstanbul'a indikten sonra konuştu: Nice şampiyonluklara Spor
Okan Buruk İstanbul'a indikten sonra konuştu: Nice şampiyonluklara
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a indi Spor
Şampiyon Galatasaray İstanbul'a indi
Kurti'den Kosova-Sırbistan gerilimine ilişkin açıklama Dünya
Kurti'den Kosova-Sırbistan gerilimine ilişkin açıklama