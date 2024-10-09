Çin Türkiye’yi DTÖ’ye şikayet etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin Türkiye’yi DTÖ’ye şikayet etti

Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçlara getirilen vergi Çin tarafında tepkiye neden oldu. Çin Ticaret Bakanlığı yeni ek vergiler sebebiyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçlara getirilen vergi Çin tarafında tepkiye neden oldu. Çin Ticaret Bakanlığı yeni ek vergiler sebebiyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Çin'in diplomatik misyonun yaptığı açıklamada, elektrikli araç ithalatına uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle Türkiye ile Dünya Ticaret Örgütü nezdinde bir ticaret anlaşmazlığı için ilk adımı attığını belirtti.

Çin'in yükselen elektrikli araç ihracatı sebebiyle dünya genelinde artan ticari baskılarla karşı karşıya olduğu ve pek çok ülkenin Pekin'in yavaşlayan ekonomisini desteklemek amacıyla ağır sübvansiyonlar uyguladığını iddia ettiği aktarılıyor.

Reuters'ın haberine göre, “Türkiye tarafından alınan ayrımcı tedbir DTÖ kurallarına aykırıdır ve korumacı bir nitelik taşımaktadır. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve aldığı tedbirleri derhal düzeltmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haziranda Ankara, Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı ve eylülde Çin'den ithal edilenler de dâhil olmak üzere plug-in hibrid araçların ithalatına katı koşullar getirmişti.

Buna rağmen Türkiye son aylarda Çinli otomobil üreticileriyle bağlarını derinleştirmeye çalışıyor ve 2024’ün başlarında Çinli BYD ile bir anlaşma imzalarken geçen hafta Chery ile de yatırım görüşmelerinin son aşamalarında olduğunu paylaştı.

Avrupa Birliği de geçen hafta yaptığı açıklama kapsamında, Çin yapımı elektrikli araçlara ağır gümrük vergileri getirmeyi sürdürüyor. Çin tarafından DTÖ'ye yapılan “istişare talebi” bir ticari anlaşmazlığın ilk resmi adımı ve bazen anlaşmazlıklar bu aşamada çözülür. Çin ayrıca mart ayında elektrikli araç endüstrisini korumak için ABD sübvansiyonlarına karşı bir DTÖ anlaşmazlığı açmıştı.

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