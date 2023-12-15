Çin ve Rus uçakları Japonya yakınlarında birlikte uçtu

Kaynak: AA
Çin ve Rus uçakları Japonya yakınlarında birlikte uçtu
Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus bombardıman uçaklarının, Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdiğini belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre, Çin'e ait 2 adet H-6 tipi ve Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçaklar, Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde ortak uçuş yaptı.

Açıklamada, uçakların, Doğu Çin Denizi yönüne doğru seyrettiği ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin (ASDF) önleme uçuşu için havalandığı kaydedildi.

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, Japonya ulusal hava sahasını ihlal etmediği aktarıldı.

Japonya hükümetinin, "ortak uçuşa yönelik taşıdığı derin endişelerin", Pekin ve Moskova yönetimlerine diplomatik yollarla iletildiği belirtildi.

Resmi Kyodo ajansı, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, en son Haziran 2023'te ortak uçuş yaptığını hatırlattı.

Son Haberler
AB liderleri Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı Dünya
AB liderleri Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı
İsrailli askerlerden camiye baskın. Yahudi duaları okudular Dünya
İsrailli askerlerden camiye baskın. Yahudi duaları okudular
Yahudi kökenli senatörden Biden'a mektup: Biz de bu katliamın suç ortağıyız Dünya
Yahudi kökenli senatörden Biden'a mektup: Biz de bu katliamın suç ortağıyız
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı
İsrail’den limanlarına talimat: Gemi bilgileri gizlenecek Gündem
İsrail’den limanlarına talimat: Gemi bilgileri gizlenecek
Bolu'da tankerden sızan kimyasal madde alarma geçirdi Yaşam
Bolu'da tankerden sızan kimyasal madde alarma geçirdi