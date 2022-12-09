9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çin ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Suudi Arabistan ziyareti sırasında yayınlanan ortak bildiride, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda ülkelerin birbirlerini destekleyeceği belirtildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:56
Takip Et

Çin ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri 

Çin ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri 
+
Aa
-

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da dün başkent Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el Suud ile bir araya geldi. Xi Jinping, görüşmede Suudi Arabistan’ın çok kutuplu dünyada kritik ve bağımsız bir güç, aynı zamanda Çin’in Orta Doğu’daki önemli bir stratejik ortağı olduğunu söyledi. Çin’in Suudi Arabistan’ın egemenlik, güvenlik ve istikrarını korumasını kararlılıkla desteklediğine işaret eden Xi Jinping, Çin’in enerji politikaları konusunda Riyad ile iletişim ve koordinasyonunu artıracağını, iki ülke arasındaki ham petrol ticaretinin ölçeğini genişleteceklerini belirtti.  

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ise görüşmede ülkesinin Çin’in egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü korumasını, ‘radikallikten arındırma’ konusundaki tedbirlerini ve çabalarını desteklediğini kaydederek, dış güçlerin insan hakları gibi bahanelerle Çin’in iç işlerine müdahale etmesine karşı çıktıklarının altını çizdi. 

Görüşmenin ardından iki ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride, küresel petrol piyasasının istikrarının korunması gerekliliği vurgulanırken, Çin’in Suudi Arabistan’ın küresel enerji piyasalarının denge ve istikrarının korunmasında oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Ortak bildiride, Pekin ile Riyad’ın petrokimyasallar alanında ortak yatırım fırsatlarını keşfedeceği, nükleer enerji ve rüzgar enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiler alanındaki işbirliğini ilerleteceği belirtilirken, Suudi Arabistan’ın Çinli şirketlerin enerji sektörü ürünleri imal ve ihraç etmesi için bölgesel bir merkez rolü oynayacağı ve iki ülkenin ortak yatırımlarla farklı ülkelerde enerji projeleri geliştireceği ifade edildi. İki tarafın temel çıkarlarıyla ilgili hususlarda karşılıklı desteği sürdüreceğine, birbirlerini egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda destekleyeceğine dikkat çekilen ortak bildiride, tarafların nükleer enerjinin barışçıl kullanımında ve yapay zeka gibi modern teknolojiler üzerinde işbirliğini geliştirme hususunda anlaştığı kaydedildi. Ortak bildiride, iki ülkenin hükümetlerarası ve şirketlerarası olmak üzere hidrojen enerjisi, yargı, Çince eğitimi ve doğrudan yatırım gibi alanlarda toplam 46 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığı belirtilerek, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği ve koordinasyonu geliştirme üzerinde de anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bildiride ayrıca İran’ın nükleer programının barışçıl doğasının korunması için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilerek, Suriye’nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunacağı bir siyasi çözüme ulaşılması için çabaların yoğunlaştırılması gerekliliğine dikkat çekildi. 

Xi Jinping, Suudi Arabistan Kralı Selman ile de aynı gün bir görüşme gerçekleştirdi. İki devlet başkanı, ülkeleri arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’na imza attı. 
       

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
6
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
7
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.