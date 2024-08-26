Çin yapay zeka patentinde zirvede

Üretken yapay zeka alanında alınan patentlerde Çinli şirket ve üniversiteler, en büyük rakipleri olan ABD'li şirket ve üniversitelere karşı üstünlük sağladı.

ChatGPT ve Google Gemini gibi dil modellerinin ortaya çıkması sonrasında popülerlik kazanan üretken yapay zekada ABD ve Çin'in çekişmesi her geçen gün daha kızıştı.

Üretken yapay zekada 2 ülke arasında yarışın kızıştığı alanlardan biri patent yarışı olarak dikkat çekiyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) yayımladığı verileri kapsamında, Tencent, Ping An ve Baidu gibi Çin merkezli şirketler, üretken yapay zeka modellerinde liderliğinde zirvede bulundu.

Tencent toplamda 2 bin 74 patentle üretken yapay zeka alanında zirvedeyken, onu 1564 patentle Ping An Insurance ve 1234 patentle Baidu izledi.

Bu şirketler, özellikle Generative Adversarial Networks (GAN) ve Büyük Dil Modelleri (LLM) gibi alanlarda dikkat çekerken, diğer türlerinde de aktif olarak patent başvuruları yapılması sürüyor.

Listede ilk 3 sırada yer alan Çinli şirketlerden sonra 4. sırada ABD'li IBM şirketi yer aldı. IBM'nin bu alanda 601 patenti bulundu.

5. sırada 571 patentle Çinli Alibaba Group, 6. sırada 468 patentle Güney Koreli Samsung Electronics, 7. sırada 443 patentle ABD'li Alphabet/Google, 8. sırada 418 patentle Çinli ByteDance, 9. sırada 377 patentle ABD'li Microsoft ve 10. sırada 377 patentle Çinli BBK Electronics yer aldı.

Üretken yapay zeka alanında patent alan üniversite ve araştırma kuruluşlarına da odaklanan araştırmaya oranla ilk 10 üniversite arasında Çinli üniversitelerin üstünlüğü öne çıktı. Araştırmaya göre ilk 10 üniversite-araştırma kuruluşunun 8'ini Çinliler oluşturdu.