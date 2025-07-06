Çınar dalı vatandaşların üzerine düştü! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çınar dalı vatandaşların üzerine düştü! Yaralılar var

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dal vatandaşların üzerine düştü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Anıt çınarın üst kısmından kopan dal, altındaki 3 kişinin üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekipleri sevk edildi. Dalın altında kalan 3 kişi, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören Kamil Terzioğlu, "Oturuyordum, ağacın dalı çok büyük bir gürültüyle insanların üstüne yıkıldı. Bir çocuk vardı, onu ben kurtardım. Yerde 3 kişi yatıyordu. Ambulans geldi. Yaralılardan birinin kafasından kanlar akıyordu" dedi. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Çınar dalı vatandaşların üzerine düştü! Yaralılar var

Çınar dalı vatandaşların üzerine düştü! Yaralılar var

Çınar dalı vatandaşların üzerine düştü! Yaralılar var

Çınar dalı vatandaşların üzerine düştü! Yaralılar var

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