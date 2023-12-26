Cinayet gibi kaza kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
Cinayet gibi kaza kameraya yansıdı
Kadıköy'de otomobilin çarpmasıyla savrulan motosiklet, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü, seyir halindeki motosiklet otomobilin çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybederken diğer 3 kişi de yaralandı.

Kaldırımdakilere çarpan motosiklet sürücüsü olay sonrası serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü tutuklandı.

Soyyer ailesi, otomobil ile motosikletin yarıştığını iddia etti.

Aile, kazayı net gören güvenlik kamerası olmadığı için görgü tanığı aramaya başlamış ve bunun için de sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu.

Aile, motosiklet sürücüsünün de hatalı olduğunu iddia ederek tutuklanması için çağrıda bulundu.

KAZA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Olayın üstünden günler geçtikten sonra kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı görülüyor. Kaldırımdakiler metrelerce sürüklenirken motosikletin arkasından gelen bir otomobil ise yavaşlıyor.

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