Cinayet gibi kaza. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Aile iz peşine düşmüştü

Kaynak: DHA
Cinayet gibi kaza. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Aile iz peşine düşmüştü
İstanbul Kadıköy’de yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer’in son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soyyer’in yakınları, kazaya motosiklet ile otomobilin yarışması neden olduğunu öne sürerek, bunu kanıtlamak için tanık arıyorlardı.

Kazanın meydana geldiği 10 Aralık Pazar günü Kadıköy, Caddebostan’da bir otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarpmadan önce bir motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Çarpışmanın şiddetiyle Nazan Burcu Soyyer olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 3 yaya da yaralandı. Otomobil sürücüsü tutuklanırken, motosiklet sürücüsü serbest bırakıldı.

AİLESİ İZ PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Soyyer’in ailesi, motosiklet sürücüsünün de suçlu olduğunu savunarak, onun da tutuklanmasını talep etti. Aile, kaza anını net bir şekilde gösteren bir güvenlik kamerası bulunmadığı için, sosyal medya üzerinden tanık çağrısı yaptı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazadan 15 gün sonra, olayla ilgili bir güvenlik kamerası kaydı bulundu. Görüntülerde, motosikletin kaldırıma savrularak 4 kişiye çarptığı ve onları uzak mesafeye fırlattığı görülüyor. Motosikletin arkasından gelen otomobil ise duruyor.

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