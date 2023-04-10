10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cinayet hükümlüsü çete üyesi için gizlilik kararı çıktı. İngiltere’de büyük tartışma çıkaran göçmen kararı

Cinayet hükümlüsü çete üyesi için gizlilik kararı çıktı. İngiltere’de büyük tartışma çıkaran göçmen kararı

Arnavutluk’tan İngiltere’ye kaçak yollarla gelen ve cinayetten hükümlü bir çete üyesi için tartışmalı bir karar çıktı. İngiliz mahkemesi çete üyesinin kimlik bilgileri ile ilgili gizlilik kararı verildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:15
Takip Et

Cinayet hükümlüsü çete üyesi için gizlilik kararı çıktı

Cinayet hükümlüsü çete üyesi için gizlilik kararı çıktı. İngiltere’de büyük tartışma çıkaran göçmen kararı
+
Aa
-

Editör: Serkan Talan

Özellikle Arnavutluk gibi ülkelerden gelen göçmenlerin büyük tartışma konusu olduğu İngiltere’de yeni bir olay yaşandı. Cinayetten hapis cezası alan çete üyesi deniz yoluyla Arnavutluk’tan İngiltere’ye gitti. Kaçak yollardan İngiltere’ye giden Arnavut çete üyesi ‘rakipleri nedeniyle ölüm tehlikesi’ altında olduğu gerekçesiyle sığınma başvurusu yaptı. İngiliz mahkemesi ise Arnavut çete üyesinin kimliğine gizlilik kararı getirdi.

Avrupa’da göçmen sorunu ile uğraşan ülkelerden İngiltere’de çarpıcı bir olay yaşandı. Ülkesinde başta cinayet olmak üzere çok sayıda ciddi suçtan hapis cezası alan Arnavut çete üyesi ülkesinden kaçarak deniz yoluyla İngiltere’ye gitti.

İngiliz makamlarının gözaltına aldığı Arnavut çete üyesi, rakipleri tarafından tehdit edildiğini iddia etti. İngiliz mahkemesi ise söz konusu iddia sonrası Arnavut çete üyesinin kimliği ile ilgili tüm bilgiler için gizlilik kararı verdi. Karara göre, sığınma başvurusu yapan çete üyesinin resminin yayınlanması da yasak kapsamında yer aldı.

Öte yandan Arnavut çete üyesinin sığınma başvurusunun reddedildiği ve göçmenlik merkezinde gözaltında olduğu öğrenildi. Çete üyesinin ülkeden sınır dışı edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

PARLAMENTODA TEPKİYLE KARŞILANDI

İngiliz mahkemesinden çıkan karar parlamentoda tepkiyle karşılandı. İngiliz milletvekili David Morris kararın İngiliz vatandaşlarını hor gören çirkin bir karar olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu, tekneleri neden durdurmamız gerektiğine dair bir başka şok edici örnek" dedi.

Başta Arnavutluk olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden on binlerce kişi Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşmaya çalışıyor. İngiltere’ye gelen kaçak göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun ‘ekonomik göçmen’ olduğu belirtiliyor. Öte yandan Manş Denizi’ni geçmeye çalışan 4 kişiden birinin ise çocuk olduğu öğrenildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
3
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
4
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
5
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
7
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.