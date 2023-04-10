Cinayet hükümlüsü çete üyesi için gizlilik kararı çıktı. İngiltere’de büyük tartışma çıkaran göçmen kararı

Editör: Serkan Talan

Özellikle Arnavutluk gibi ülkelerden gelen göçmenlerin büyük tartışma konusu olduğu İngiltere’de yeni bir olay yaşandı. Cinayetten hapis cezası alan çete üyesi deniz yoluyla Arnavutluk’tan İngiltere’ye gitti. Kaçak yollardan İngiltere’ye giden Arnavut çete üyesi ‘rakipleri nedeniyle ölüm tehlikesi’ altında olduğu gerekçesiyle sığınma başvurusu yaptı. İngiliz mahkemesi ise Arnavut çete üyesinin kimliğine gizlilik kararı getirdi.

Avrupa’da göçmen sorunu ile uğraşan ülkelerden İngiltere’de çarpıcı bir olay yaşandı. Ülkesinde başta cinayet olmak üzere çok sayıda ciddi suçtan hapis cezası alan Arnavut çete üyesi ülkesinden kaçarak deniz yoluyla İngiltere’ye gitti.

İngiliz makamlarının gözaltına aldığı Arnavut çete üyesi, rakipleri tarafından tehdit edildiğini iddia etti. İngiliz mahkemesi ise söz konusu iddia sonrası Arnavut çete üyesinin kimliği ile ilgili tüm bilgiler için gizlilik kararı verdi. Karara göre, sığınma başvurusu yapan çete üyesinin resminin yayınlanması da yasak kapsamında yer aldı.

Öte yandan Arnavut çete üyesinin sığınma başvurusunun reddedildiği ve göçmenlik merkezinde gözaltında olduğu öğrenildi. Çete üyesinin ülkeden sınır dışı edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

PARLAMENTODA TEPKİYLE KARŞILANDI

İngiliz mahkemesinden çıkan karar parlamentoda tepkiyle karşılandı. İngiliz milletvekili David Morris kararın İngiliz vatandaşlarını hor gören çirkin bir karar olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu, tekneleri neden durdurmamız gerektiğine dair bir başka şok edici örnek" dedi.

Başta Arnavutluk olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden on binlerce kişi Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşmaya çalışıyor. İngiltere’ye gelen kaçak göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun ‘ekonomik göçmen’ olduğu belirtiliyor. Öte yandan Manş Denizi’ni geçmeye çalışan 4 kişiden birinin ise çocuk olduğu öğrenildi.