Cinayet işleyip, 'Polis çağırın' diye bağırdı

Kaynak: DHA
Cinayet işleyip, 'Polis çağırın' diye bağırdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balıkçılık yapan 49 yaşındaki N.Y. tartıştığı servis şoförü 34 yaşındaki Tolga Çelik’i bıçakla öldürdü.

N.Y., cinayetin sonrasında çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağırdı.

Olay, akşam saatlerinde Süleymanpaşa'nın Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyyar balıkçılık yapan N.Y. ile servis şoförü Tolga Çelik arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Kavgada N.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden birkaç kez bıçakladı. Çelik kanlar içinde yığılırken, N.Y. ise çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.

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Yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm uğraşlarına karşın kurtarılamadı.

Polis N.Y.’yi gözaltına alırken, cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı

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