Cinayet sonrası bu paylaşımı yapmış! Bazıları katil dese de. Benimkisi nefsi müdafaa

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cinayet sonrası bu paylaşımı yapmış! Bazıları katil dese de. Benimkisi nefsi müdafaa

Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı M.A. T tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Düzce'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı M.A. T, (19) tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Cinayet sonrası bu paylaşımı yapmış! Bazıları katil dese de, benimkisi nefsi müdafaa

Olay, 29 Eylül'de, Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da meydana geldi. Dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı M.A.T gözaltına alındı. T'nin jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

T. ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

Cinayet sonrası bu paylaşımı yapmış! Bazıları katil dese de, benimkisi nefsi müdafaa

M.A.T'nin olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, "En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa" ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da "Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak" notunu düştüğü tespit edildi. Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Cinayet sonrası bu paylaşımı yapmış! Bazıları katil dese de, benimkisi nefsi müdafaa

Cinayet sonrası bu paylaşımı yapmış! Bazıları katil dese de, benimkisi nefsi müdafaa

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