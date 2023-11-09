Cinayet zanlısı bağ evinde yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde cadde ortasında kavga ettiği petshop işletmecisini bıçaklayıp öldüren ve kayıplara karışan zanlı, saklandığı bağ evinde yakalandı.

KAYNAK: İHA
Cinayet zanlısı bağ evinde yakalandı

İzmir'in Tire ilçesi İstasyon Caddesi'nde, M.P. ile petshop işletmecisi Melih Duman (27) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.P., elindeki bıçakla Melih Duman'ı yaralayarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, ağır yaralandığı belirlenen Duman, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI
Melih Duman'ın katil zanlısı M.P.'yi yakalamak için çalışma yürüten polis, zanlının izini belirledi. M.P.'nin Bayındır ilçesinde saklandığı bağ evine operasyon gerçekleştiren ekipler, firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.P., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Google uyardı: Bir ay sonra silinecek Teknoloji
Google uyardı: Bir ay sonra silinecek
Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü Magazin
Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı Gündem
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı
Bakan Ersoy: Arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak Kültür Sanat
Bakan Ersoy: Arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı Gündem
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı
Mucize ot sivilce ve egzamanın kökünü kazıyor Şifalı Bitkiler
Mucize ot sivilce ve egzamanın kökünü kazıyor
Sabancı'dan milyarlarca liralık kâr açıklaması Ekonomi
Sabancı'dan milyarlarca liralık kâr açıklaması