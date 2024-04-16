Cinayet zanlısı Sırbistan'da yakalandı; Türkiye'de tutuklandı

Kaynak: DHA
Cinayet zanlısı Sırbistan'da yakalandı; Türkiye'de tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan cinayetin zanlısı olarak aranan Erol Çelik (32), kardeşi Eyüp Çelik'i (19) tabanca ile vurduktan sonra kaçmıştı.

Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda çıkarılan kırmızı bültenle Sırbistan'da yakalandı. Olay, Urla'nın Özbek Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlikte meydana gelmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Eyüp Çelik'in tabanca ile vurulduğunu tespit etti ve soruşturma başlattı.

Polis, cinayetin faili olarak Erol Çelik'i belirledi ve çıkarılan kırmızı bültenle Sırbistan'da yakalandı.

Erol Çelik'in ifadesinde, kardeşi ile yaşadığı husumet nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

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