Cinayete kurban giden sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı

Cırgalan Mahallesi’ndeki hal kompleksinde, husumetli iki grup kavga etti. Tüfek, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgada Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından vuruldu. Ağır yaralanan er, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut Uzun, Yomarza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının akabinde Uzun’un cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri de katıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., N.D., S.C.D.'yi gözaltına almıştı.