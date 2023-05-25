Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı

İstanbul Çekmeköy'de kamyonet sürücüsü tartıştığı motosikletli kuryeye çarpıp kaçtı.

Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı

DHA’nın haberine göre, olay dün gece saat 04.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokurye, aldığı siparişi teslim ettikten sonra iş yerine döndüğü sırada, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü durdurmak için peşinden gitti. Sürücü kullandığı kamyoneti, kendisini takip eden motokuryenin üzerine sürdü. Sürücü kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çarpma anında motosikletin üzerinden atlayan kurye kazayı yara almadan atlattı. Kamyonet sürücüsünün moto kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"CANINA KAST EDİYOR, ATLAMAMIŞ OLSA ÖLEBİLİRDİ"

Kuryenin çalıştığı iş yerinin işletmecisi Erdem Bıçak olayı anlattı.

Bıçak, "Kurye arkadaş Nişantepe dönüşünde beyaz kasalı bir araçla çarpma sonucu tartışmaya başlıyor. Sözlü tartışmaya başlıyor. Ardından Kurye, araç motoruma vurup kaçtığı esnada kurye arkadaşımı takip ederken, kasten ezerek kaçıyor. Görüntülerde de göründüğü gibi canına kast ediyor, üzerine sürüyor motoru. Motorum kullanılamaz hale geliyor. Kurye arkadaşımda herhangi bir yara bere yok. Kurye motorun üzerinden atlıyor. Kurye aracın üzerine geldiğini görünce aracın üzerini terk ediyor herhangi bir yara almıyor. Kurye motorun üzerinden atlamamış olsa canına kast edilmiş olacaktı. Atlamamış olsa ölebilirdi. Şahsı tanımıyorum. Plakası da belli değil araç kaçtı. Savcılığa gereken suç duyurusunda bulunacağım. Gerekli yerlere müracaat edeceğim" diye konuştu.

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