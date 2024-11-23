Narin Güran cinayetini aydınlatacak 30 dakikalık görüntüde yeni gelişme

Narin Güran davasının başlaması ile birlikte gözler Narin'in yaşadığı evi gören askeri bölgedeki kamera görüntülerine çevrilmişti. Baba Arif Güran ısrarla bu görüntülerin incelenmesini talep etmişti. Narin Güran'ın öldürüldüğü saatlerde Dara-2 bölgesinden alınan kamera görüntüleri, iyileştirme çalışmaları için Londra'ya gönderildiği ortaya çıktı.

Annesi, ağabeyi ve amcasının da tutuklu olduğu Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanmaya başladı. Müşterek cinayet olduğu belli olsa da, küçük kızı kimin öldürdüğü belli olmayan cinayette Narin'in öldürüldüğü saatte neler yaşandığı aydınlatılmaya çalışılıyor.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde vahşice katledilen minik Narin'in cinayeti ile ilgili Dara bölgesindeki Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası'ndan alınan görüntülerle ilgili yeni bir gelişme oldu

GÖRÜNTÜLER LONDRA'YA GÖNDERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Dara bölgesine ait görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması kararı almıştı.

Son olarak Narin Güran'ın öldürüldüğü saatlerle ilgili Dara-2 kameralarına ait görüntüler, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir merkeze gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre görüntüleri netleştirmek üzere çalışan 3 şirket de başarılı olamadı. Bunun üzerine Dara bölgesinden alınan ve Narin'in öldürüldüğü saatleri içeren yarım saatlik görüntüler Londra merkezli uluslararası Forensic Architecture araştırma şirketine gönderildi.

Söz konusu şirket, Askeri Üs Bölgesi'ne ait Dara-2 kamera görüntülerini incelemeye başlayarak iyileştirme çalışmalarına başladı.

NARİN GÜRAN DAVASI

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, başta amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar olmak üzere cinayete ilişkin 12 kişi tutukladı.

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini saklayan Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış ve 4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame hazırlandı.

7 Kasım'da başlayan dava 3 gün sürmüş, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.