Cinayeti itiraf etti. Polisleri 36 günlük cesede götürdü

Kaynak: İHA
Cinayeti itiraf etti. Polisleri 36 günlük cesede götürdü
Antalya’da kayıp motokurye Ali Diken’in öldürüldüğü anlaşıldı. 36 gündür aranan Ali Diken’in cesedi, bir televizyon programında yakalanan zanlının işaret ettiği yerde bulundu. Polis ekipleri, bölgede başka bir ceset olup olmadığını araştırıyor.

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte ortadan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken’i bulmak için bir televizyon ekibine başvurdu.

Uzun süredir aranan Ali Diken’in katledildiği ortaya çıktı. Televizyon ekibinin de katıldığı operasyonda Z.B. adlı şüpheli gözaltına alındı. Z.B., ifadesinde Ali Diken’in nerede gömülü olduğunu söyledi.

Z.B., polis ekipleriyle birlikte Ali Diken’in cesedinin atıldığı Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi’ndeki boş bir araziye götürüldü. Z.B.'nin işaret ettiği yerde yapılan kazıda bir ceset çıkarıldı. Polis ekipleri, bölgede ikinci bir ceset olabileceği ihtimaline karşı arama yapıyor.

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