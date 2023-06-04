Çin'de aşırı yağışlar felaket getirdi

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Leshan şehrinde 2 gündür devam eden yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Şehrin yakınlarında dağlık bir bölgede sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen 180’den fazla kurtarma görevlisinin kayıp olarak ilan edilen 5 kişi için çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı dağlık bölgede, yaz aylarındaki yağışlar nedeniyle toprak kayması sık görülen bir tehlike. Çin’in Sichuan eyaletinde 2017 yılında meydana gelen toprak kayması sonucu 140’tan fazla kişi toprak altında kalmıştı.