Çin’de benzin istasyonlarında robotlar çalışıyor

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Çin’de benzin istasyonlarında robotlar çalışıyor
Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan bir benzin istasyonunda, araçlara benzini robotların doldurduğu görülen video, sosyal medyada gündem oldu.

Çin Halk İstasyonu’nda bulunan bir benzin istasyonunda çekilen video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Söz konusu videoda, benzin istasyonundaki araçlara benzini robotlar dolduruyor. Tüm işlemler robotlar tarafından yapılırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstasyona sabitlenmiş olan robotun, ilk olarak araçtaki benzin kapağını açtığı görülüyor. Daha sonra ise pompayı yerleştirip depoya benzin koyuyor. Benzin dolduktan sonra ise aracı gitmeye hazır hale getirip kapağı kapatıyor.

Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcıların beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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