Çin'de büyük felaket. 60.000 kişi tahliye edildi şehirlere elektrik verilemiyor

Perşembe gününden bu yana şiddetli yağış ve fırtınalar Guangdong’u vuruldu. Pazartesi günü Çin kurtarma ekipleri, 127 milyon kişiye ev sahipliği yapan Çin'in en kalabalık eyaletinde, aralarında yaşlıların da bulunduğu sakinlere ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.

Bölgedeki bazı büyük nehirler taşarken, su yolları ve rezervuarlar da dolup taştı. Yetkililer su seviyelerinin "tehlikeli derecede yüksek" olduğunu belirtti. Yetkililer tarafından Pazartesi sabahı yapılan uyarıda Guangdong'daki su seviyesinin son 100 yılın en yüksek seviyesine ulaşabileceği konusunda halkı uyardı.

Sel felaketinden en çok etkilenen şehirler arasında Guangzhou'nun yanı sıra Shaoguan ve Heyuan da bulunuyor. Cumartesi günü 12 saat süren sağanak yağış kuzeydeki Zhaoqing, Jiangmen ve Qingyuan şehirlerini de vurdu. Reuters'in haberine göre, eyalet genelinde evlerde meydana gelen hasarın şimdiye kadar yaklaşık 19,4 milyon dolarlık bir ekonomik kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

BBC'nin Çin devlet medyasına dayandırdığı haberine göre, doğal afet sonucunda en az üç kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise kayıp. Haber kaynağına göre, bölge genelinde 1 milyondan fazla hane, elektriksiz kaldı.

Guangdong yerel yönetimi bölgedeki bütün idari birimleri acil durum planlaması yapmaya ve barınma, su ve gıda ihtiyacı olanlara yardım fonları ve kaynakları tahsis etmeye çağırdı. Pazartesi günü yağışlar hafiflerken, Çin'in meteoroloji uzmanları Guangdong'daki şiddetli yağışların en az Salı gününe kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Komşu Fujian'ın kıyı bölgelerinde de devam etmesi beklenen yağışların Pekin, Tianjin ve Heibei dahil olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde de "orta ila şiddetli arasında" olması bekleniyor.

Haziran 2022'de Guangdong son altmış yılın en şiddetli yağışlarını yaşamış ve neredeyse yarım milyon insanı etkileyen sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

Guangzhou'nun kuzeyindeki küçük bir şehir olan Qingyuan'da bir fabrika işçisi olan Song Xiaowei Reuters'e verdiği demeçte "Sellerin iki yıl öncesinden daha kötü olabileceğinden endişeleniyoruz. Karşıdaki köy birinci kata kadar sular altında kaldı" diye konuşu.