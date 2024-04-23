Çin'de büyük felaket. 60.000 kişi tahliye edildi şehirlere elektrik verilemiyor

Ökkeş Bölükbaşı
Çin'de büyük felaket. 60.000 kişi tahliye edildi şehirlere elektrik verilemiyor
Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan yaklaşık 60.000 kişi, aşırı hava koşullarının yol açtığı sellerin alçakta bulunan İnci Nehri Deltası'ndaki bazı şehirleri vurmasının ardından tahliye edildi.

Perşembe gününden bu yana şiddetli yağış ve fırtınalar Guangdong’u vuruldu. Pazartesi günü Çin kurtarma ekipleri, 127 milyon kişiye ev sahipliği yapan Çin'in en kalabalık eyaletinde, aralarında yaşlıların da bulunduğu sakinlere ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.

Bölgedeki bazı büyük nehirler taşarken, su yolları ve rezervuarlar da dolup taştı. Yetkililer su seviyelerinin "tehlikeli derecede yüksek" olduğunu belirtti. Yetkililer tarafından Pazartesi sabahı yapılan uyarıda Guangdong'daki su seviyesinin son 100 yılın en yüksek seviyesine ulaşabileceği konusunda halkı uyardı.

Sel felaketinden en çok etkilenen şehirler arasında Guangzhou'nun yanı sıra Shaoguan ve Heyuan da bulunuyor. Cumartesi günü 12 saat süren sağanak yağış kuzeydeki Zhaoqing, Jiangmen ve Qingyuan şehirlerini de vurdu. Reuters'in haberine göre, eyalet genelinde evlerde meydana gelen hasarın şimdiye kadar yaklaşık 19,4 milyon dolarlık bir ekonomik kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

b.jpg

BBC'nin Çin devlet medyasına dayandırdığı haberine göre, doğal afet sonucunda en az üç kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise kayıp. Haber kaynağına göre, bölge genelinde 1 milyondan fazla hane, elektriksiz kaldı.

Guangdong yerel yönetimi bölgedeki bütün idari birimleri acil durum planlaması yapmaya ve barınma, su ve gıda ihtiyacı olanlara yardım fonları ve kaynakları tahsis etmeye çağırdı. Pazartesi günü yağışlar hafiflerken, Çin'in meteoroloji uzmanları Guangdong'daki şiddetli yağışların en az Salı gününe kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Komşu Fujian'ın kıyı bölgelerinde de devam etmesi beklenen yağışların Pekin, Tianjin ve Heibei dahil olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinde de "orta ila şiddetli arasında" olması bekleniyor.

bb.jpg

Haziran 2022'de Guangdong son altmış yılın en şiddetli yağışlarını yaşamış ve neredeyse yarım milyon insanı etkileyen sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

Guangzhou'nun kuzeyindeki küçük bir şehir olan Qingyuan'da bir fabrika işçisi olan Song Xiaowei Reuters'e verdiği demeçte "Sellerin iki yıl öncesinden daha kötü olabileceğinden endişeleniyoruz. Karşıdaki köy birinci kata kadar sular altında kaldı" diye konuşu.

adsaa.jpg

İlgili Haberler
Rusya’nın Orenburg bölgesi sular altında kaldı
Rusya’nın Orenburg bölgesi sular altında kaldı
Florida'da sel: Polisler mahsur kalanları kurtardı
Florida'da sel: Polisler mahsur kalanları kurtardı
Son Haberler
Dev tanktan bira bahçeye fışkırdı. Bira severler görüntüleri yutkunarak izledi Gündem
Dev tanktan bira bahçeye fışkırdı. Bira severler görüntüleri yutkunarak izledi
Bağışıklığı düşüren polen alerjisine dikkat! Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Bağışıklığı düşüren polen alerjisine dikkat! Uzmanı uyarılarını sıraladı
Alman sanayiciler bu yıl üretimde düşüş bekliyor Ekonomi
Alman sanayiciler bu yıl üretimde düşüş bekliyor
Bodrum'da kiralık villa fiyatını duyan soluğu Yunanistan'da alıyor! Ev sahipleri çıldırdı Gündem
Bodrum'da kiralık villa fiyatını duyan soluğu Yunanistan'da alıyor! Ev sahipleri çıldırdı
Ortak kullanım alanlarına dikkat. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Ortak kullanım alanlarına dikkat. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Emeklilikteki ince detay ortaya çıktı. Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat Ekonomi
Emeklilikteki ince detay ortaya çıktı. Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat
Acıkan tilkiyi poğaça ile besledi Keşfet
Acıkan tilkiyi poğaça ile besledi