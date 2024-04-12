Florida'da sel: Polisler mahsur kalanları kurtardı

Kaynak: DHA
Florida'da sel: Polisler mahsur kalanları kurtardı
ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonucu hızla yükselen sel sularında mahsur kalan 3 kişi, polisin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Polislerin derin sulara girerek mahsur kalanları kıyıya getirdiği anlar kameraya yansıdı.

Florida'nın Meksika Körfezi kıyısındaki Tallahassee kenti ve çevresinde, dün yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrasında sel felaketi meydana geldi.

Polis ekipleri, hızla yükselen sel sularında mahsur kalarak bir ağacın gövdesine tutunan 3 kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

Zorlu şartlara rağmen polisler, mahsur kalanları ağaca bağlanan halatlar yardımıyla kurtarıp kıyıya çıkardı. Bu kurtarma operasyonu, anbean kaydedilen görüntülerle belgelendi.

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