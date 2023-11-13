Çin'de çocuklara taciz ve tecavüzden suçlu bulunan eski müdür idam edildi

Çin'in Gansu eyaletinde tecavüz ve çocuklara cinsel taciz suçlarından dolayı eski bir ilkokul müdürüne verilen ölüm cezasının infaz edildiği duyuruldu.

Çin'de çocuklara taciz ve tecavüzden suçlu bulunan eski müdür idam edildi

China Daily’de yer alan habere göre, Çin’de yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.

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