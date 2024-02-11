Çin'de Messi tepkisi büyüyor. Arjantin'in maçlarını iptal ettiler

Beyza Damgacıoğlu
Çin'de Messi tepkisi büyüyor. Arjantin'in maçlarını iptal ettiler
Çin futbol otoriteleri, Lionel Messi'nin, Inter Miami'nin Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oynadığı özel maçta oynamaması sonrası, Arjantin Milli Takımı'nın gelecek ay Çin'de oynaması planlanan dostluk maçlarını iptal etti.

Arjantin’in, 18 Mart’ta Nijerya ve 26 Mart’ta Fildişi Sahili ile Çin’de yapacağı iki hazırlık maçı iptal oldu.

Arjantin - Nijerya maçının oynanacağı Hangcou kentindeki Spor Dairesi, maçın yapılmayacağını açıkladı.

''MESSI'NİN OYNAYACAĞI MAÇI ORGANİZE ETMEYİ PLANLAMAMAKTADIR''

Arjantin - Fildişi Sahili maçının yapılacağı Pekin’deki Futbol Federasyonu da, "Pekin, şu anda Lionel Messi'nin yer alacağı bir maçı organize etmeyi planlamamaktadır." dedi.

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SAKATLIĞI GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ
Messi, Inter Miami formasıyla 4 Şubat’ta Hong Kong Bölge Takımı ile oynanan özel maçta sakatlığı gerekçe gösterilerek forma giymemişti.

Ancak yıldız oyuncu, birkaç gün sonra, 7 Şubat’ta, Inter Miami’nin Japonya’da Vissel Kobe ile oynadığı özel maçta 30 dakika sahada kaldı. Bu durum, Çin’de büyük tepki çekti.

Hong Kong’daki maçın organizatörü, bilet alan seyircilere paralarının yarısını iade edeceğini duyurmuştu.

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