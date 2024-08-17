Çin'de Neolitik Çağ'a ait yerleşim yeri keşfedildi

Huangpu Bölgesi'nde bulunan Gancaoling alanı, Geç Neolitik Çağ kalıntılarının bir kümesi olduğu bildirildi. Son arkeolojik çalışmalar sırasında, söz konusu alanda 143 mezar, 140 kül çukuru veya mahzeni, 125 sütun deliği ve çanak çömlek ve yeşim süslemeleri de dahil olmak üzere 341 parça veya kalıntı seti ortaya çıkarıldı.

Enstitü Başkanı Zhang Qianglu, bu bulguların Gancaoling'i Guangdong bölgesinde bugüne kadar ortaya çıkarılan en fazla mezara sahip Geç Neolitik Çağ yerleşim yeri haline getirdiğini, karmaşık kalıntılar, zengin içerikler ve çok sayıda gün yüzüne çıkarılmış eser barındırdığını söyledi.

Enstitü tarafından 2017 yılından bu yana alanda kazı ve araştırma çalışmaları yürütülüyor.

Zhang, "Bu, Guangzhou'da ve hatta İnci Nehri Deltası bölgesinde Geç Neolitik dönemden Batı Han Hanedanlığı'nın erken dönemine (MÖ 202-MS 25) kadar olan arkeolojik kültürel soyun inşası için önemli fiziksel malzemeler sağlıyor" diye ekledi.