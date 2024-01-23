Çin’de ofis açan ilk Türk yayınevi: Kırmızı Kedi

Kısa süre önce İstanbul’da Kırmızı Kedi Yayınevi bünyesinde Türk Sinoloji Topluluğu açılmıştı. Dünya Sinoloji Merkezi Direktörü olan Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’nden Prof.Dr.Xu Baofeng bunun Avrasya’nın ilk Sinoloji Topluluğu olduğuna işaret etti.

Aynı zamanda Kuşak ve Yol Araştırma Enstitüsü ile Sinoloji ve Çin Çalışmaları Fakültesi’nin dekanı olan Prof.Dr. Xu Baofeng, 19 Ocak’ta Qingdao şehrinde düzenlenen açılış töreninde karşılıklı olarak açılan ofislerin Çin-Türkiye Medeniyet Diyalogu Merkezi kurulmasını amaçladığını belirtti. Prof.Dr. Xu, bunun Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişe yeni bir canlılık katacağı ve iki medeniyet arasındaki karşılıklı öğrenmeyi yeni bir boyuta taşıyacağı değerlendirmesini yaptı.

Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişin öneminin sadece ikili etkileşimde değil, aynı zamanda Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki derinlemesine diyalogda da yattığını ifade eden Çinli akademisyen şunları söyledi:

“Çin’in Küresel Medeniyet İnisiyatifi, farklı medeniyetler arasında alışverişi ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır ve Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişler bu girişimin canlı bir uygulamasıdır. Çin ile Türkiye arasındaki karşılıklı çeviri ve derinlemesine diyalog yoluyla, Çin ve Türkiye’nin birbirlerinden öğrenmesi, birbirlerine ilham vermesi, çeşitli alanlarda değerli deneyimler kazanması ve sürdürülebilir kalkınma yolunu keşfetmeleri beklenmektedir.”

“ÇİN VE TÜRKİYE AYNI GEMİDE”

Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon konuşmasında, Türkiye ve Çin’in aynı gemide yolculuk ettiklerine ve aynı tehditlere karşı mücadele verdiklerine işaret etti.

“Türkiye ve Çin, uluslararası siyasetin dalgalanmaları ve tek kutuplu bir dünya isteyen kuvvetlerin saldırıları sonucunda aynı kaderi paylaşmaktadır” diyen Hepkon, iki ülkenin birbirini tanımasının yanlış bilgilerin ve Batı kaynaklı propaganda çalışmalarının kötü etkisini azaltacağını belirtti.

Dünya Sinoloji Merkezi’yle çok kanallı bir işbirliğini hayata geçirmek istediklerini anlatan Hepkon, bunun her iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını vurguladı.

MEDENİYETLERİN ETKİLEŞİMİ FORUMU

Açılış dolayısıyla Çin Uluslararası İletişim Derneği ve Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’nin ortaklaşa sponsorluğunda, Dünya Sinoloji Merkezi ve Qingdao Gazetesi tarafından Çin ve Türk Klasiklerinin Karşılıklı Tercümeleri ve Medeniyetlerin etkileşimi konulu bir forum düzenlendi.

Forumda konuşan Kırmızı Kedi Yayınevi Çin kitaplığı editörü Kamil Erdoğdu Sinoloji’nin Türkoloji çalışmalarındaki öneminden bahsederek, Çin’i tanımanın önümüzdeki dönemde birçok alanda daha önem kazanacağı görüşünü dile getirdi.

Prof.Dr. Eyüp Sarıtaş, Çin’in incelenmesinde benzersiz ve sistematik bir metodolojinin benimsenmesi gerektiğini ve Batılı araştırma paradigmalarını körü körüne takip etmekten kaçınmanın gerekli olduğunu vurguladı. Prof.Dr.Sarıtaş, Çin kültürünü ve Çin medeniyetini anlamadan, Doğu’nun özünün gerçekten anlaşılamayacağına dikkati çekti.

Prof.Dr. Giray Fidan, zengin ve renkli Çin edebi klasiklerini Türk okuyuculara tanıtmanın ve Türk halkının Çin’in tarihi, kültürü ve toplumu hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmasının iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Çin’in önde gelen yayınevlerinden Qingdao Publishing Group ve China National Publication Import & Export Company’i ziyaret eden Kırmızı Kedi Yayınevi, yayıncılık alanında da Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi adına çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.