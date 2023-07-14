Çin'de öğrencilerini zehirleyen öğretmen idam edildi

Çin’de çocukların yulaf lapasına sodyum nitrat katarak 25 öğrencisini zehirleyerek birini öldüren eski anaokulu öğretmeni idam edildi.

Çin'de öğrencilerini zehirleyen öğretmen idam edildi

Çin'in Henan eyaletine bağlı Jiaozuo kentindeki halk mahkemesi, Mart 2019'da çalıştığı bir anaokulunda yulaf lapasına sodyum nitrat katarak 25 öğrenciyi zehirleyen, 1 öğrencinin ölümüne yol açan Wang Yun adlı 39 yaşındaki kadın öğretmenin idam edildiğini açıkladı.

Wang’ın başka bir öğretmenle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocukları zehirlemek üzere sodyum nitrat satın aldığı, ertesi gün sodyum nitratı çocukların yemeğine kattığı belirtildi. Çocuklardan birinin zehirlenmeden kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Sanığın cezası hakkında 2020 yılında yapılan temyiz başvurusunun reddedildiği kaydedildi.

Ayrıca Wang’ın 2017 yılında yaşadıkları tartışmanın ardından eşini de sodyum nitrat katarak zehirlemeye çalıştığı aktarıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Rüyada şelale görmek ne demek? Rüyada şelale görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada şelale görmek ne demek? Rüyada şelale görmek neye işaret?
Kurtarma aracı mahalleyi karanlıkta bıraktı Güncel
Kurtarma aracı mahalleyi karanlıkta bıraktı
Manavgat’ta kültür sanat buluşmaları Kültür Sanat
Manavgat’ta kültür sanat buluşmaları
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi. Tıpkı babası Magazin
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi. Tıpkı babası
Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu: 105 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu: 105 kaçak göçmen yakalandı
Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi Güncel
Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi