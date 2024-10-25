Çin’de pirinç hasadı başladı

Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, geç pirinç hasadının başlangıcını kutluyor. Tiandeng İlçesi’nde köylüler tarlalarda pirinç toplarken, düzenlenen kutlama etkinliklerinde yerel sanatçılar performans sergiliyor. 23 Ekim 2024 tarihinde başlayan etkinliklerde, köylüler ve yerel halk, verimli bir yılın ardından geleneksel hasat bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bölgedeki köylerde tarlalarda çalışan köylüler, bir yandan hasat yaparken diğer yandan pirinçleri kurutma işlemlerine başladı.

24 Ekim 2024 tarihinde çekilen drone görüntüleri, Guangxi bölgesinin bereketli pirinç tarlalarını gözler önüne seriyor. Hasat çalışmaları devam ederken, bölge halkı geç pirinç hasadı için yoğun çaba sarf ediyor. Guangxi’de, yılın bu zamanı geleneksel olarak hasat festivalleri düzenleniyor ve halk, pirinç tarlalarında büyük bir şenlik havası içinde bu özel sezonu kutluyor.