Çin’de toprak kayması: 9 ölü, 17 kayıp

Çin'in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda toprak kaymasına yol açtı.

Toprak kaymalarında şu ana dek 9 kişi yaşamını yitirirken 17 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Her iki eyalette de cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Guangdong eyaletinde 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişiden ise haber alınamıyor. Eyalette yer alan Meizhou kenti ve Dongshi kasabalarında şiddetli yağış nedeniyle oluşan selin ardından iki köprünün tamamen çöktüğü öğrenildi.

Fujian'da ise 4 kişi ölürken, 2 kişiye ise ulaşılamıyor. Fujian'ın Wuping ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle şu ana kadar 378 evin çöktüğü tespit edildi.