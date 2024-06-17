Çin’de toprak kayması: 9 ölü, 17 kayıp

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çin’de toprak kayması: 9 ölü, 17 kayıp

Çin'in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymaları sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 17 kişiye ise ulaşılmaya çalışıyor.

Çin'in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda toprak kaymasına yol açtı.

Toprak kaymalarında şu ana dek 9 kişi yaşamını yitirirken 17 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Her iki eyalette de cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Guangdong eyaletinde 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişiden ise haber alınamıyor. Eyalette yer alan Meizhou kenti ve Dongshi kasabalarında şiddetli yağış nedeniyle oluşan selin ardından iki köprünün tamamen çöktüğü öğrenildi.

Fujian'da ise 4 kişi ölürken, 2 kişiye ise ulaşılamıyor. Fujian'ın Wuping ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle şu ana kadar 378 evin çöktüğü tespit edildi.

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