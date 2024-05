Çin’de tüketici güveni zayıf kaldı

Açıklanan veriler kapsamında, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde Tüketici Güveninin hala zayıf olduğunu gösterdi.

Ülkenin Kültür ve Turizm Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2019 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 28,2 daha fazla seyahat yapıldığını fakat harcamaların sadece yüzde 13,5 arttığını açıkladı.

Societe Generale, Goldman Sachs Group Inc. ve Citigroup Inc. gibi bankalara göre bu, pazar günü sona eren tatil boyunca seyahat eden her bir kişi için harcamalarda yüzde 11,5’lik bir düşüşü ifade ediyor.

İçlerinde Lisheng Wang’ın da yer aldığı Goldman ekonomistleri pazartesi günü geç saatlerde açıkladıkları bir notta, “Kişi başına harcama, kısmen alt kademe şehirlere yönelik daha fazla turist akışı nedeniyle yumuşadı ve yine salgın öncesi seviyenin altında kaldı. Bu da tüketimdeki düşüşün de devam ettiğine işaret etti,” ifadelerine yer verildi.