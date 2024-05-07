Konut yatırımında ABD şehirleri fark attı! Cengiz Bayırlı açıklıyor

Veri firması Altrata’nın anketine göre, zenginlerin ev sahibi olmak için tercih ettiği yerler listesinde ABD şehirleri, ilk 10 sıranın 5’ini, ilk 20’de ise 14 sırayı aldı. ABD’de ev sahibi olmanın gözde yatırım haline gelmesinin nedenlerini Amerika’nın önde gelen emlak broker şirketi İnternational Realty Group’un (IRG) Yöneticisi Cengiz Bayırlı değerlendirdi. Bayırlı, konut satışının devlet güvencesinde yapılması, işlemlerin kısa sürede tamamlanması, yatırımın kârlı olması ve yüksek kira getirisinin ABD’de konut satışını cazip hale getirdiğini söyledi.

20 yılı aşkın süredir özellikle Miami’de yatırımcılar ile inşaat şirketlerini tanıştırdıklarını, yatırım yapmalarına, ortaklık kurmalarına aracılık ettiklerini belirten Bayırlı, son üç yıldır Türk yatırımcılardan Miami’ye yoğun bir talep olduğunu anlattı. Türk emlak yatırımcılarının ABD’ye ilgisi artarken Miami yeni yatırım üssü haline geldi. Son üç yılda 5 milyar dolar emlak yatırımı yapılan Miami’deki yatırımların iki yıl sonra yüzde 40 artması bekleniyor.

Amerika’nın önde gelen emlak brokerları arasında yer alan International Realty Group (IRG), gerek konut gerek iş yeri olarak birçok cazip projeyi yatırımcılara sunuyor IRG şirketinin yöneticisi Cengiz Bayırlı ile şirketi ve yatırım planlarını konuştuk.

Eski bir dünya bankası çalışanıydınız emlak sektörüne geçişiniz nasıl oldu? Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Yüksek öğrenim için 1990’ların başında Amerika’ya gittim. Üniversite biter bitmez Amerika’nın her köşesinde iş fırsatlarını araştırdım. Tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da emlak sektörünün, gözde yatırım araçlarının başında geldiğini gözlemledim. Miami’nin hem Amerika’nın hem dünyanın emlak yatırımı konusunda en önemli ve kârlı bölgesi olduğunu keşfettim. Eşim Giovanna’nın da emlak yatırımları konusunda 25 yıllık birikimiyle güçlerimizi birleştirdik ve başarılı emlak şirketi International Realty Group (IRG) güçlendirdik.

ABD’nin en büyük 100 emlak şirketi arasındasınız. sizi ayrıcalıklı kılan nedir?

WRECONF (Dünya Gayrimenkul İnşaat Sektörü Forumu) araştırma sonuçlarına göre, dünyanın 100 büyük lideri arasındayız. Eşim Giovanna ve benim uzun yıllara dayanan tecrübemizden dolayı dünyanın dört bir yanından yatırımcılar bizi tercih ediyor. Yatırımcılarımıza çok iyi getiri sağlayacak projeleri bilmemiz ve inşaat firmalarıyla uzun senelere varan ilişkilerimizin verdiği avantajla, gayrimenkul alırken yatırımcılarımıza çok büyük kazançlar sunuyoruz. Türkiye’den sadece online olarak Amerika’da ev alma ve hiçbir şeyi düşünmeden yatırımlarını garantili bir şekilde yönetme fırsatı sunan ABD’deki tek şirketiz. Şirketimiz 40 kişilik emlak uzmanı ekibiyle Miami’de konut satışları kiralama ve emlak yatırımları için kişi ve kuruluşlara hizmet veriyor. Dünyanın dört bir yanından Orta Doğu, Latin Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’dan müşterilerimize emlak satışı ve emlak yatırımları konusunda danışmanlık yapıyoruz.

Son yıllarda Türk emlak yatırımcılarının Amerika’ya özellikle Miami’ye yoğun ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu arada Türk yatırımcılarla ilgilenen başka firmaları da görüyoruz sizin onlardan farkınız nedir?

Bir kere biz emlakçı değiliz! Biz Florida bölgesinde yatırım, satış ve emlak danışmanlığında dünyada ilk 100’e giren bir emlak broker şirketiyiz. Miami’de dünyaca ünlü Waldorf Astoria Residences, Eleven Residences, Okan Tower, Cipriani Residences, One Park Tower, St Regis Residences gibi projeler henüz proje aşamasındayken anlaşmalarını yapıp, yatırımcılara normal değerinin altında doğru yatırımı yapma imkanı sunuyoruz.

Türk emlak yatırımcısının ABD’ye ilgisi nasıl, gelen talepler ne yönde?

Türk yatırımcının ABD’ye her zaman ilgisi var. Özellikle topraktan alım modeliyle daha fazla ilgileniyorlar. ABD’de çok garantili bir sistem bu. Tapu dairesinin hesabına ödeme yapılıyor, müteahhit daireyi bitirene kadar bu paraya dokunulamıyor. Bu ödeme modeli yatırımcıya güven veriyor. Ayrıca Miami’de emlak yatırımı yapanlar büyük karlar elde ediyor. Ayrıca yatırımcıları Amerikan vizeleri dahi olmadan ev sahibi yapabilmesi.

Sizce neden Miami bu kadar öne çıkıyor?

Dünya Miami’yi keşfetti, herkes buraya taşınıyor. Konut fiyatları son bir yılda yüzde 30 arttı. Miami son dönemde çok gelişti, özellikle pandemide inanılmaz büyüdü. Global bir şehir haline geldi. Başka eyaletlerden günde 1000 kişinin bu şehre taşındığını biliyoruz. Bu durum birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Burada emlak vergileri diğer eyaletlere göre çok düşük. Lokasyonu, havası çok güzel. Florida, gelir vergisi olmayan ve ABD’de en çok ziyaret edilen ikinci eyalet durumunda. Ayrıca Miami’ye çok daha fazla değer katacak sıradaki Silikon Vadisi de Miami’de kuruluyor. Miami’ye yapılan yatırım katlanarak artıyor.