Çin’de tüketim nisanda yavaşladı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin’de tüketim nisanda yavaşladı
Çin'de tüketim nisanda yavaşlarken, endüstriyel aktivite güçlü kalmayı devam ediyor.

Çin'in Nisan ayı perakende satışları ve sabit varlık yatırımları piyasa beklentilerini karşılarken, sanayi üretimi 2023’ün aynı dönemine oranla beklenenden fazla artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu, perakende satışların Nisanda bir 2023’e kıyasla yüzde 2,3 arttığını bildirdi. Açıklanan bu veri, ekonomistlerin yüzde 3,8'lik artış tahmininden daha az gerçekleşti ve martta bildirilen yüzde 3,1'lik artış hızından daha yavaş açıklandı.

Sanayi üretimi nisanda bir 2023’e oranla yüzde 6,7 oranında artışla martta yüzde 4,5'in oldukça üzerinde olan yüzde 5,5'lik büyüme beklentilerin üzerinde geldi.

Sabit kıymet yatırımları2024’ün ilk dört ayında yüzde 4,2 artarken ve yüzde 4,6'lık artış tahminlerinin altında oldu.

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