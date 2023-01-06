Çin’de koronavirüs verileri gerçeği yansıtmıyor: Ünlü isimler tek tek ölüyor

Koronavirüse karşı sıkı önlemlerini hızlıca kaldıran dünyanın en kalabalık ülkesi Çin genelinde ünlüler ve tanınmış kişiler arasında meydana gelen bir dizi ani ölüm, virüsten kaynaklanan gerçek ölü sayısının yetkililerin bildirdiğinden çok daha yüksek olabileceğine dair endişelere yol açtı.

ÖLÜM SEBEPLERİ MEÇHUL

Çin’in sosyal medyası Weibo’da birçok kişi, yılın ilk günü hayatını kaybeden 83 yaşındaki aktör Gong Jintang'ın hala yasını tutuyor. Çin'de yıllardır bilinen bir isim olan Gong'un ölümü yerel basına yansıdı, ancak ölüm nedeni belirsizliğini koruyor.

Geçen ay opera hayranları, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda sahne alan 40 yaşındaki Chu Lanlan'ın aniden ölümü karşısında şok oldu. Çalıştığı okul tarafından yayınlanan ölüm ilanında, Chu'nun hastalıktan öldüğü belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde ise ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Ödüllü film yönetmeni Wang Jingguang da geçen ay 54 yaşında hayatını kaybederek son dönemde hayatını kaybeden ünlüler arasında yer aldı. 84 yaşındaki ünlü senarist Ni Zhen geçen ay hayatını kaybetti. Emekli futbol yıldızı Wang Ruoji de geçen ay öldü. Çin devlet medyası, 37 yaşındaki Wang'ın koronavirüsten öldüğünü bildirdi.

‘ÜLKEYE BÜYÜK KATKISI OLAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?’

Tanınmış isimlerin üst üste ölümleri, Çin'deki birçok kişinin resmi koronavirüs verilerini sorgulamasına neden oldu. Bir kişi, "İster akademisyenler, ister ünlüler, ister akrabalarım, arkadaşlarım olsun, gerçekten çok insanın öldüğünü hissediyorum ama uzmanlar öyle olmadığını söyleyip duruyor" yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise, “Yerdeki karıncaları göremeyen yetişkinlere yalvarırım koronavirüs nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiğini görsünler. Ülkeye büyük katkıları olan kaç kişi öldü? Bunların hepsi ünlülerdi” diye kaydetti.

364 bin takipçisi olan Weibo fenomeni Haishang Yilanghua, geçen ay "Birçoğu genç yaşta vefat eden birçok tanınmış kişi öldü. Bu ölümler halka açıklandı, ancak yine de duyulmayan acı çeken ve ölen birçok ünlü olmayan insan vardı" diye yazmıştı.

DSÖ’DEN ÇİN’E TEPKİ

Çin geçen ay sıfır vaka politikasını gevşetti ve yeni politika enfeksiyonlarda ciddi bir artışa yol açtı, hastaneler ve krematoryumlar hızla doldu. Aralık ayı sonlarında, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu günlük koronavirüs verilerini yayınlamayı durdurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu haftanın başlarında Çin'in koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin "çok dar" tanımını eleştirerek, resmi istatistiklerin salgının gerçek etkisini göstermediği konusunda uyarıda bulundu.

Çin, aralık ayından bu yana koronavirüs kaynaklı yalnızca 22 ölüm kaydetti ve bu tür ölümleri sınıflandırmak ve kaydetmek için kriterleri önemli ölçüde daralttı. Bu durum, ülke halkına ve uluslararası yetkililere devletin yayınladığı istatistiklerin asıl enfeksiyon dalgasını yansıtmadığını düşündürüyor.