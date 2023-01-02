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Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı

Sosyal medyada gündeme gelen bir videoda yatak odasında basılan bir adamın yaklaşık 50 katlı bir binanın duvarında asılı kaldığı görüldü. 

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 07:28
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Çin'de yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı

Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
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Odatv'nin haberine göre, söz konusu videonun Çin’in Maoming şehrinde çekildiği anlaşıldı.

2019 yılında çekilen görüntüler tekrar gündeme geldi. 

Yüzlerce metre yükseklikte iç çamaşırıyla duvarda pencerenin önünde asılı kalan adamın yaralandığına ya da öldüğüne dair bir polis raporu olmazken video kısa sürede gündeme oturdu. 

Çinli adamın binanın duvarına neden çıktığı ise açıklanmadı.

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