﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı

Odatv'nin haberine göre, söz konusu videonun Çin’in Maoming şehrinde çekildiği anlaşıldı.

2019 yılında çekilen görüntüler tekrar gündeme geldi.

Yüzlerce metre yükseklikte iç çamaşırıyla duvarda pencerenin önünde asılı kalan adamın yaralandığına ya da öldüğüne dair bir polis raporu olmazken video kısa sürede gündeme oturdu.

Çinli adamın binanın duvarına neden çıktığı ise açıklanmadı.