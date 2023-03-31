Çin'de hangi sosyal medya uygulamaları popüler? Sadece TikTok değil

BBC’de yer alan habere göre; Telefon uygulamasını yöneten ByteDance şirketinin sahibi Shou Zi Chew, ABD Kongresi’nin karşısına çıktı ve Çin devletinin uygulamanın erişebildiği verilerin ne kadarına sahip olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Apptopia isimli analitik firması, ABD'deki en çok tercih edilen 10 ücretsiz mobil uygulama arasında üç uygulamanın daha Çinli firmalara ait olduğunu iddia ederken, bu uygulamaların İngiltere’de de oldukça fazla kullanıcısı olduğu ifade edildi.

CAPCUT

Sosyal medya gönderilen videoları düzenlemek için kullanılan uygulama CapCut, genellikle TikTok kullanıcıları için yardımcı bir düzenleyici olarak öne çıkmakta. Sensor Tower verilerine göre uygulama yalnızca Şubat ayında 13 milyon kez akıllı telefonlara indirildi.

Bu uygulamada, popüler şarkılar, filtreler ve özel efektler eklemek bazı özellikler sunuluyor. CapCut, TikTok'un ana şirketi ByteDance’e ait olduğu ifade ediliyor.

TEMU

Temu, ülkelerde kullanılan bir alışveriş uygulaması olarak tanımlanıyor. ABD’de piyasaya sürülmesinden bu yana bir yıldan az süre geçti. Ancak şimdiden Amerikan devleri Amazon ve Walmart geri kaldı.

Online süpermarket, giyimden elektroniğe kadar pek çok şey satıyor. Uygulamayı kullananlar üyelik gerektiren indirim mağazalarından ziyade, doğrudan Çinli üreticilerden ürün satın alıyor.

Super Bowl mücadelesi sırasında yayımlanan bir reklamdan sonra, çok sayıda Amerikalı internette “Temu yasal mı?” diye arama yaptı.

Şirketin genel merkezinin Boston’da olduğu ifade ediliyor. Ancak şirketin ana kuruluşu, doğrudan tüketiciye yönelik ürünlerde uzmanlaşmış Çinli internet perakende devi PDD Holdings.

SHEIN

Forbes'e göre Shein, 2012 yılında kurulan ve şu anda yaklaşık 15 milyar dolarlık bir değere sahip küresel bir moda markası olarak tanımlanıyor.

Çinli milyarder Chris Xu tarafından kurulan şirketin merkezi Singapur'da yer alıyor.