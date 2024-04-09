Çin’den Avrupa’ya elektrikli araç ziyareti

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Paris'te BYD, CATL ve Geely dahil 10 Çinli elektrikli araç firmasının temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Wentao, Avrupa ziyareti esnasından, ABD ve Avrupalıların Çin'in elektrikli araç kapasitesinin fazla olduğu yönündeki söylemlerinin doğru olmadığını söyleyerek, performanslarının arkasında inovasyon ve "mükemmel" tedarik zincirlerinin olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wang, Pekin'in Çinli elektrikli araç üreticilerinin rekabet avantajı elde etmek amacıyla sübvansiyonlara bağımlı olmadığı yönündeki tutumunu tekrarladı.

Wang, "Çin'in elektrikli araç şirketleri, rekabet avantajı elde etmek için sübvansiyonlara değil, sürekli teknolojik yeniliğe, mükemmel üretime ve tedarik zincirine güveniyor." İfadelerini kullandı.

Wang ayrıca şirket temsilcilerine Çin hükümetinin, meşru hak ve çıkarlarını korumaları amacıyla firmaları aktif olarak destekleyeceğini belirtti.