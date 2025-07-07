Çin'den BRICS üyelerine stratejik çağrı: "Reformların öncüsü olmalıyız"

Kaynak: Haber Merkezi
Çin'den BRICS üyelerine stratejik çağrı: "Reformların öncüsü olmalıyız"

Çin Başbakanı Li Qiang, BRICS ülkelerine küresel yönetişimde daha adil ve kapsayıcı bir reform için öncülük çağrısında bulundu.

Rio de Janeiro'da düzenlenen 17. BRICS Zirvesi’nde konuşan Çin Başbakanı Li Qiang, küresel yönetişimdeki adaletsizliklere karşı BRICS'in öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Başbakanı Li Qiang, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın başkanlığında düzenlenen BRICS Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, uluslararası düzenin ciddi şekilde zorlandığını ve BRICS ülkelerinin reform sürecinde öncü olması gerektiğini belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in "ortak katkı, ortak fayda" esasına dayanan yönetişim vizyonuna atıfta bulunan Li, eşitlik, dayanışma ve karşılıklı saygının önemini vurguladı.

Çin’in bu yıl Çin-BRICS Yeni Kaliteli Üretici Güçler Araştırma Merkezi kuracağını açıklayan Li, ayrıca sanayi ve telekom gibi alanlarda eğitim desteği sağlayacak burs programını duyurdu. BRICS’in gelişmekte olan ülkelerin sesi olduğunu söyleyen liderler, Rio de Janeiro Deklarasyonu’nu kabul etti. Zirvede, çok taraflılık ve BM Şartı ilkelerine bağlılık öne çıktı.

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