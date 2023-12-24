Çin'den çevrimiçi oyunlara kısıtlama

Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA), çevrimiçi oyun içerikleri ve alışverişlerinin düzenlenmesine yönelik taslak kuralları duyurdu.

Buna göre, çevrim içi oyun yayıncısı şirketlerin, yaş sınırlaması olmaksızın, kullanıcıların oyun içi satın almalarına, günlük girişlerine ve oyunda geçirdikleri zamana sınırlama getirerek, "irrasyonel harcama davranışlarını" denetim altına alması istendi.

Öte yandan "ulusal güvenliği tehlikeye atan" ve "ulusal itibara ve çıkarlara zarar veren" oyun içeriklerinin yasaklanacağı belirtildi.

Taslak kuralların duyurulmasının ardından Çin'in en büyük çevrim içi oyun yayıncılarından Tencent'in Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri haftanın son seansında yüzde 12,4, NetEase'in hisseleri ise yüzde 24,6 değer kaybetti.

Çin Görsel-İşitsel ve Dijital Yayıncılık Birliğinin bu ayın başında yayımladığı verilere göre, Çin'de çevrim içi oyunların satışından ele edilen gelir 2023'te geçen yıla göre yüzde 14 artarak 303 milyar yuana (42,8 milyar dolar) ulaşmıştı.

668 milyon çevrimiçi kullanıcıyla dünyanın en büyük çevrim içi oyun pazarı olan ülkede oyun içi harcamalara yönelik kısıtlamanın yayıncı ve geliştirici şirketlerin gelirlerini azaltacağı öngörülüyor.

Çin'de 2021 yılında yapılan düzenlemeyle 18 yaşından küçüklerin çevrim içi oyun oynama süresi, cuma günleri, hafta sonları ve resmi tatillerde günde 1 saatle sınırlandırılmıştı.

Öte yandan Çin Siber Uzay Dairesi de (CAC) bu yıl 18 yaşından küçüklerin mobil internet uygulamalarına erişimini kısıtlayan rehber kurallar düzenlemesini açıklamıştı.