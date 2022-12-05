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İhraç edilen 400 bin Tesla geri çağırıldı. Yazılımsal sorunlar yine çıktı

Tesla, Çin'e ihraç edilen 435 bin 132 "Model 3" ve "Model Y" marka elektrikli otomobili, yazılım hatasından kaynaklanan riskler nedeniyle geri çağırdı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:27
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Çin'den ihraç edilen Tesla araçlar yazılım sorunuyla geri çağırıldı

İhraç edilen 400 bin Tesla geri çağırıldı. Yazılımsal sorunlar yine çıktı
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Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığı, bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceği ifade edildi.

435 BİN 132 ARACIN YAZILIMI GÜNCELLENECEK

AA'nın haberine göre 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı ve yazılımı güncelleyeceği kaydedildi.

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