Çin’den İsrail’e egemenlik çıkışı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de süregelen saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunu, tüm tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği belirtilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısı yapıldı.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun kara saldırılarına" başladığını duyurmuştu. Lübnan ordusu da İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.