Çin'den kadınlara çocuk yapın baskısı

Yaklaşık 1 buçuk milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinin başında gelen Çin, geçmişte çocuk yapmayı engelleyen politikalarına son verdi. Hükümet artık kadınlardan daha fazla çocuk yapmasını istiyor.

Wall Street Journal'in haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi ve hükümet yetkilileri, büyük bir güç olarak kullanmak istedikleri nüfusun artması için kadınların çocuk sayılarını artırmasını istedi.

Yaşlanan nüfusa karşı önlem almak isteyen ve genç nüfusu artırmak isteyen Çin hükümetinin böyle bir istekte bulunduğu bildirildi.

Hükümetin bu baskısından bıkan birçok kadın ise bu durumu reddediyor. Bu durum karşısında direnen kadınlar hükümetin bu isteğine karşı olduklarını belirttiler.

Haberde, 2012 yılında 16 milyon olan yıllık doğum sayısının 2022'de 10 milyona düşmesinin Çin hükümetini harekete geçirdiği ve nüfus artırmaya yönelik politikalara yöneldikleri belirtildi.

Konuyla ilgili bir analiz yapan Washington ve Lee Üniversitesi'nde Çin hükümeti propagandası üzerine çalışan siyaset profesörü Clyde Yicheng Wang, Çin'in "Kadınların karşılaştığı risklerden bahsetmediği, kadınları toplumsal istikrara yönelik büyük bir tehdit olarak gördüğü açık" dedi.