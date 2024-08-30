Çin’den konut sektörü hamlesi

Çin, borçlanma maliyetlerini indirmek ve tüketimi artırmak amacıyla ev sahiplerinin 5,4 trilyon dolara kadar yeniden mortgage finansmanı yapmasına izin vermeyi amaçlıyor.

Konuya yakın kaynaklar, plana göre ev sahipleri bankaların genellikle ipotekleri tekrardan fiyatlandırdığı ocaktan önce mevcut borç verenleriyle şartları yeniden müzakere edebileceklerini belirtti. Ayrıca, küresel mali krizden beri defa kez farklı bir bankayla yeniden finansman yapmalarına izin verileceği söyleniyor. Daha düşük mortgage oranları devlet tarafından işletilen Çin bankalarındaki karlılığı negatif etkilerken, yetkililer Asya'nın en büyük ekonomisinde konut kaynaklı yavaşlamayı durdurmak maksadıyla yenilenen bir baskıyla karşı karşıya.