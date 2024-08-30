Çin’den konut sektörü hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Çin’den konut sektörü hamlesi

Çin, 5,4 trilyon dolara kadar mortgage tekrardan finansmanına izin vermeyi hedefliyor.

Çin, borçlanma maliyetlerini indirmek ve tüketimi artırmak amacıyla ev sahiplerinin 5,4 trilyon dolara kadar yeniden mortgage finansmanı yapmasına izin vermeyi amaçlıyor.
Konuya yakın kaynaklar, plana göre ev sahipleri bankaların genellikle ipotekleri tekrardan fiyatlandırdığı ocaktan önce mevcut borç verenleriyle şartları yeniden müzakere edebileceklerini belirtti. Ayrıca, küresel mali krizden beri defa kez farklı bir bankayla yeniden finansman yapmalarına izin verileceği söyleniyor. Daha düşük mortgage oranları devlet tarafından işletilen Çin bankalarındaki karlılığı negatif etkilerken, yetkililer Asya'nın en büyük ekonomisinde konut kaynaklı yavaşlamayı durdurmak maksadıyla yenilenen bir baskıyla karşı karşıya.

Son Haberler
Okullar açılırken bu hata çocuğunuzu hasta edebilir! Anne babalar dikkat...
Okullar açılırken bu hata çocuğunuzu hasta edebilir
Almanya’nın en büyük ikinci polis sendikasının başkanı: Göç sorunu bir suç sorunudur
Göç sorunu bir suç sorunudur
Erdoğan Anayasası
Erdoğan Anayasası
Süper Lig'de yarı kapalı derbi
Süper Lig'de Ege derbisi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı