Çin'den Türkiye'ye dev teslimat! Gemiyle geldi, havadan böyle görüntülendi...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çin'den Türkiye'ye dev teslimat! Gemiyle geldi, havadan böyle görüntülendi...

Çin'den dev gemiyle Kocaeli'deki Safiport Limanı'na getirilen binlerce araç havadan görüntülendi.

Çin'den dev gemiyle Kocaeli'deki Safiport Limanı'na getirilen binlerce araç havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye'ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkmıştı. 7 bin araç kapasiteli taşıma gemisi, 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Safiport Derince Limanı'na ulaşmıştı.

Limana indirilen binlerce sıfır kilometre araç, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan ilginç manzara dikkat çekerken, bu araçların Türkiye ve yurt dışı için kullanılacağı bildirildi.

Çin'den Türkiye'ye dev teslimat! Gemiyle geldi, havadan böyle görüntülendi...

Çin'den Türkiye'ye dev teslimat! Gemiyle geldi, havadan böyle görüntülendi...

Çin'den Türkiye'ye dev teslimat! Gemiyle geldi, havadan böyle görüntülendi...

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