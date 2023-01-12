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Çin'e ait gemiler Japon kara sularına girdi

Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:46
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Çin'e ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti

Çin'e ait gemiler Japon kara sularına girdi
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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Çin gemileri, tartışmalı Senkaku Adaları bölgesinde Uotsuri Adası'nın yaklaşık 20 kilometre güneybatısında Japon ulusal kara suları bölgesine girdi.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin gemilerine bölgeden ayrılmaları yönünde uyarıda bulundu. Söz konusu kara suları ihlali bu yıl ilk kez yaşandı.

TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi durdurmasına Tokyo hükümetinden tepki

Japon hükümeti, Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi geçici durdurması kararını protesto edip karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Çin'in, hafta sonu ülke sınırlarını açarak, Kovid-19 karantina önlemlerini kaldırması sonrası Japon hükümeti, Çin vatandaşlarına virüs testi zorunluluğu getirdi.

Buna karşılık Pekin yönetimi, Çin vatandaşlarına yönelik getirilen test zorunluluğunu gerekçe göstererek, Japon vatandaşlarına vize işlemlerini geçici durdurdu.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Çin'in, vize durdurma kararını, "Kovid-19 tedbirleri ötesi gerekçelerle" aldığını söyledi.

"Tek taraflı ve oldukça talihsiz" şeklinde nitelediği vize durdurma kararını protesto ettiklerini kaydeden Matsuno, söz konusu karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Tokyo hükümetinin, Çin vatandaşlarına yönelik test mecburiyetini savunan Matsuno, önlemin, virüs taşıyanların, "Japonya'ya ani akışını önlemek" amacı taşıdığını ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise açıklamasında, önlemlerin, insan hareketliliğini olabildiğince engellemeyecek şekilde uygulamaya konduğunu belirtti.

Hayaşi, Çin'deki Kovid-19 şartları ile bu ülkenin açıklayacağı veri ve atacağı adımları takip edeceklerini bildirdi.

Çin, 8 Ocak'ta, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini kaldırılmasıyla kapılarını dünyaya açmıştı. (AA)

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