Çine'den Türkiye'ye örnek proje

Eğitim-Sen Çine temsilcisi Alp Özerdem’in önderliğinde sürdürülen “Askıda Okul Kıyafeti” projesi ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor.

Çine'den Türkiye'ye örnek proje

Mertcan TURAL YENİÇAĞ/ Aydın

Okulların açılmasıyla veliler okul masraflarını karşılama telaşına düşerken, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul kıyafetlerinin karşılanması amacıyla Çine Eğitim-Sen Temsilciliği “Askıda okul kıyafeti” projesini bu yıl da hayata geçirdi.

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Proje hakkında bilgi veren Eğitim-Sen Çine Temsilcisi Alp Özerdem “Bildiğiniz gibi ülkemizin ekonomik koşulları, okul çağında çocuğu olan bir çok dar gelirli aileyi, okulların açılmasına günler kalan bu günlerde bir dar boğaza ve çıkmaza sokmuş durumda.

Biliyoruz ki, ilçemizde de çocuklarının kırtasiye ve okul kıyafetlerini nasıl karşılayacağını kara kara düşünen, çocukları karşısında ezilen, uykuları kaçan anne babalar var.

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Bu sebeple, bu ailelere biraz olsun destek olup, bizlere yakışan dayanışma duygularımızı hayata geçirmek adına bu yıl da "Askıda Okul Kıyafeti" kampanyamızı başlatıyoruz.

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Çoğu ihtiyaç sahibi ailelerimizi, biz öğretmenler olarak okullardan yönlendirip, bu dayanışma örneği ile anne babaların yüküne omuz vermek, çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Bize destek olan Turgay Giyim ve Altıntaş mağazalarına çok teşekkür ederiz.

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Duyarlı halkımızın dayanışma ve paylaşım yönünde kampanyaya destek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle tüm eğitim emekçisi arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize calışmalarInda başarılar diliyoruz.” dedi.

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