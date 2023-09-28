Ciner Medya spor yorumcusunu transfer etti. Tüm birimlere duyuruldu

Ciner Medya'da üst düzey bir atama gerçekleştirildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, spor medyasının deneyimli isimlerinden Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Koordinatörü oldu.

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tüm birimlere attığı mesajla duyurdu.

MEHMET AYAN KİMDİR?

Mehmet Ayan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Sürekli basın kartı sahibi olan Mehmet Ayan, meslek hayatına ise 1995 yılında başladı.

Sektörde editörlük, muhabirlik, haber müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği görevlerini üstlenen Mehmet Ayan, çeşitli platformlarda köşe yazıları da yazdı ve programlar yaptı. Son olarak ise TürkMedya bünyesindeki Lig Radyo'da Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı.