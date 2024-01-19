Ciner’e mahkeme şoku. 3 yıl lisans yok

Ciner Grubu 2013 yılında, Türkiye'nin yerli kömür kaynağı açısından en değerli bölgelerinden biri olan Konya Ilgın linyit sahasında termik santral kurmak için elektrik üretim lisansı almıştı. Ciner bölgede 650 milyon dolarlık bir yatırıma tekabül eden 500 MW'lık bir termik santral kurmayı amaçlıyordu.

HEM YERLİ ÜRETİMİN HEM DE TÜKETİCİLERE YANSIYAN FİYATLARA ETKİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ

Konya Ilgın linyit sahasındaki rezervlerin kurulacak bir termik santral vasıtasıyla ülke ekonomisine kazandırılması yerli üretimin artması ve tüketicilere yansıyan fiyatlara etkisi açısından önemliydi.

9 YIL BOYUNCA İNŞAAT YAPILMADI EPDK İSE LİSANSI İPTAL ETTİ

Ciner Grubu, 2022 yılına kadar yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi santral inşasına başlamamıştı. EPDK, 27 Ekim 2022 tarihinde Ciner grubunun üretim lisansını iptal etti.

MAHKEME EPDK'YI HAKLI BULDU. YENİ BİR FAALİYETTE BULUNAMAYACAK

Ciner grubu EPDK'nın kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme heyeti EPDK'yı haklı buldu. Mahkeme heyeti, 9 yılı aşkın bir süredir yatırım yapılmadığı gibi santral inşasına dahi başlamaması, Türkiye'nin yerli kaynaklarını bloke etmiş olması nedeniyle EPDK'yı haklı buldu.

Bu karar sonrası “Ciner Grubu ve ortakları 3 yıl boyunca elektrik piyasasında lisans alamayacak ve bu alanda yeni bir faaliyette bulunamayacak” denildi.