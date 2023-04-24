Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz AKP’den milletvekili adayı oldu

Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz Sinovac aşısını devlete 12 milyon dolara fatura eden Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz’ün, AKP’den Iğdır 1.sıra milletvekili adayı yapıldığı ortaya çıktı.

Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz AKP’den milletvekili adayı oldu

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2021 yılında grup toplantısında "Çin''in ücretsiz sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği" iddiasını gündeme getirdi.

Olayın gündem olması sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca iddiaları reddederken “Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun mantıklı bir açıklaması olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Koca ödeme yapıldığını reddetti belgeler ortaya çıkmadan önce.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in satışa ilişkin belgeleri sosyal medya hesabında yayınlaması sonrası ise İsmail Saymaz’a açıklama yapan Cantürk Alagöz satışı doğrularken 1 milyon doz aşının Türkiye’de yaptığı masraflara istinaden kendisine gönderildiğini bunu devlete faturalandırdığını açıklamıştı.

Alagöz, aşının Türkiye’deki klinik çalışmaların masrafı dahil, dolum masraflarını da kendisini karşıladığını bu masrafın Çin’den gelen bir milyon doz aşıyla sağlayacağı gelirden çok çok fazla olduğunu belirtmişti.

12 milyon dolardan fazla masraf yaptığını belirten Alagöz, doz fiyatının 10 dolar civarında olduğunu belirtmişti.

Alagöz Holding’in sitesinde Cantürk Alagöz ile ilgili “Keymen İlaç, Covid-19 ile mücadelede Türkiye’ye Sinovac’ı ilk kez getirerek sektörde bir ilke imza attı. Ayrıca Keymen İlaç, Covid-19’la mücadelede faz 3 klinik çalışmalarını gerçekleştirerek Türkiye ve dünyanın aşı ihtiyacını karşılamaktadır” ifadeleri yer almakta.

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