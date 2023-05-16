Çin'in doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 11 arttı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin nisan ayı ile ocak-nisan dönemine ait enerji üretim ve ithalat verilerini açıkladı.

Aylık bazda bakıldığında kömür üretimi geçen aya göre yüzde 4,5 artışla 380 milyon ton, ham petrol üretimi yüzde 1,4 artışla 17,2 milyon ton, doğal gaz üretimi yüzde 7 artışla 18,9 milyar metreküp olarak kaydedildi.

İthalat ise kömürde yüzde 72,7 artışla 40,6 milyon ton, ham petrolde yüzde 1,4 azalışla 42,4 milyon ton, doğal gazda yüzde 11 artışla 8,98 milyon ton oldu.

Öte yandan yılın ilk 4 ayında kömür üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 1,5 milyar ton, ham petrol üretimi yüzde 1,8 artışla 69,6 milyon ton, doğal gaz üretimi ise yüzde 4,8 artışla 78,3 milyar metreküp olarak hesaplandı.

Ocak-nisan döneminde ithalat da kömürde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,8 artışla 140 milyon ton, ham petrolde yüzde 4,6 artışla 178,7 milyon ton, doğal gazda ise yüzde 0,3 azalışla 35,6 milyon ton olarak kayıtlara geçti.