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Çin’in eski devlet başkanı hayatını kaybetti

Çin'in eski devlet başkanı Jiang Zemin'in 96 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:03
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Çin’in eski devlet başkanı Jiang Zemin öldü

Çin’in eski devlet başkanı hayatını kaybetti
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Çin’in devlet başkanı olarak 1993 ile 2003 yılları arasında görev yapan ve Çin Komünist Parti’de üst düzey görevlerde bulunan Jiang Zemin’in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Çin haber ajansı Xinhua, Jiang’ın kanser tedavisi gördüğünü ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle Şangay’da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

96 yaşındaki Zemin, Tiananmen döneminden sonra bir dizi diplomatik temas kurmuş ve ABD ile ilişkileri normalleştirmişti. Zemin döneminde Çin, 1997-1998 Asya ekonomik krizini sıkıntısız geçmiş 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne dahil olmuş ve 2008 Pekin Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ev sahipliğini yapmak için başvuruda bulunmuş ve başarı elde etmişti.

Ülkesinde Zemin’in en önemli başarılarından biri olarak Hong Kong’un Çin’e iadesiydi. En son 2019’da kamuoyunun karşısına çıkan Zemin ayrıca Çin’in bugünkü ekonomik sıçrayışının temelini atan isimlerden biri olarak görülüyordu.

Zemin’in ortaya attığı “Üç Temsil” teorisi 2002 yılında Çin Komünist Partisi’nin tüzüğüne girerek Mao Zedong ve Deng Xiaoping’in teorilerinin yanında yerini almıştı.

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